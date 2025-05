Vuurwapen en duizenden euro's aan vals geld in auto gevonden

In een auto op de Noordhoekring in Tilburg is maandagavond een vuurwapen en bijna tienduizend euro aan contant geld gevonden. Dat meldt de politie dinsdag. Een groot deel van het geld bleek nep te zijn.

De 20-jarige bestuurder van de auto uit Middelburg en de 20-jarige passagier uit Tilburg zijn aangehouden en naar het politiebureau gebracht. Agenten zagen hen rond tien over zeven rijden in de Diepenstraat en gaven de bestuurder een stopteken. Op de Noordhoekring stopte de man en doorzochten agenten de auto. Het vuurwapen en het valse geld dat werd gevonden, is door de politie in beslag genomen.