Eindhoven geeft toe: 'Te weinig beveiligers om op vuurwerk te controleren'

De gemeente Eindhoven had maandag tijdens de huldiging van PSV te weinig beveiligers om te kunnen controleren op vuurwerk. Dat geeft een woordvoerder toe op vragen van Omroep Brabant. Getuigen zagen hoe grote groepen supporters via de zij-ingang op het Stadhuisplein werden gelaten. Sommigen van hen hadden tassen vol vuurwerk bij zich.

De supporters die eerder op het plein mochten, hoorden bij de 'sfeergroepen' die ook trommels en vlaggen mee mochten nemen, zegt hij. "Afspraak was dat zij gecontroleerd zouden worden. Helaas was de capaciteit van de beveiliging te klein om deze grote groep te controleren."

"De mate waarin dit jaar op zondag en maandag vuurwerk is meegenomen en afgestoken gaat alle perken te buiten", aldus de woordvoerder.

Brandwonden De EHBO heeft 37 mensen met lichte brandwonden behandeld, voornamelijk kleine blaartjes of spetters vuurwerk op de hand. Onder deze mensen waren geen kinderen. Niemand hoefde door naar het ziekenhuis.

De woordvoerder voorspelt dat zwaar vuurwerk 'ongetwijfeld een belangrijk thema zal zijn' in de evaluatie.

Tijdens de huldiging werd maandag zwaar illegaal vuurwerk afgestoken. Het plein was gehuld in een rode waas door de talloze brandende fakkels en rookpotten. Veel aanwezigen maakten zich zorgen over hun veiligheid.

Levensgevaarlijk

“Levensgevaarlijk,” reageerde Ron de Koster, voorzitter van de Vereniging Evenementenvuurwerk Nederland maandag. “Je moet er zo ver mogelijk vandaan blijven, maar dat lukt niet in een mensenmassa.” Vooral de fakkels die fel branden, vormen een groot risico. Die zijn bedoeld voor de scheepvaart om in noodgevallen te gebruiken. “Die dingen worden 1500 graden heet."