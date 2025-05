FC Den Bosch speelt gelijk, maar blijft geloven in promotie naar Eredivisie

FC Den Bosch speelde dinsdagavond met 0-0 gelijk tegen Telstar, maar blijft geloven in promotie naar de Eredivisie. De Bosschenaren maakten in een vol Stadion De Vliert indruk, maar lieten ook grote kansen liggen. Vrijdagavond 23 mei is de return. De winnaar plaatst zich voor de finale van de play-offs.

Tijdens de play-offs maakt de stand op de ranglijst niet veel uit. Dat bewees NAC vorig seizoen door als achtste te eindigen, maar zes wedstrijden daarna te promoveren naar de Eredivisie. FC Den Bosch werd dit seizoen negende in de Keuken Kampioen Divisie, maar de winnaar van de eerste periode hoopt in de play-offs te stunten. In het eerste tweeluik met SC Cambuur verrasten de Bosschenaren door thuis met 1-0 te winnen en uit in de verlenging de beslissende 1-1 te maken. Met Telstar kwam er dinsdagavond een ploeg in vorm naar Stadion De Vliert, aangezien de Velsenaren eerder hadden afgerekend met nummer vier ADO Den Haag.

FC Den Bosch liet na een sfeeractie van de fanatieke supporters zien dat het serieus voor promotie gaat en kreeg voor rust grote kansen om de score te openen. De eerste kans van Konstantinos Doumtsios was het lastigst, maar zijn volley vloog maar net over de lat van doelman Ronald Koeman jr.

Diezelfde Koeman tikte na ruim een kwartier een schot van Hicham Acheffay naast zijn goal. De grootste kans kreeg verdediger Stan Maas. De vervanger van de geschorste Teun van Grunsven kreeg alle ruimte in het zestienmetergebied, maar kopte over.

Bij Telstar was het vooral opletten voor Youssef El Kachati. De behendige goaltjesdief loerde op ruimte in de defensie en verscheen een aantal keer gevaarlijk in het doelgebied. Kansen aan beide kanten

In de tweede helft een vergelijkbaar beeld met een thuisploeg die de aanval zocht. Het meeste gevaar kwam van Byron Burgering, maar de hardwerkende buitenspeler ging teveel voor eigen succes. Hij kreeg wel een grote kans op de 1-0, maar met zijn minder rechterbeen trof hij het lichaam van Koeman. Daarna waren het de gasten die een sterke fase kenden. Eerst schoot verdediger Danny Bakker maar net over, daarna voorkwam FC Den Bosch-doelman Pepijn van de Merbel dat Mees Kaandorp vrij kon binnen schieten. In het laatste kwartier golfde het spel op en neer. FC Den Bosch was bij een klutssituatie dicht bij de 1-0, aan de andere kant kwam Telstar een aantal keer dreigend voor het doel van Van de Merbel. De brilstand bleef op het scorebord staan, maar saai was deze wedstrijd geen moment.