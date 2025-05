Automobilist rijdt weg na aanrijding, wielrenner gewond

Een wielrenner is dinsdagavond rond zeven uur gewond geraakt nadat hij in botsing kwam met een auto. Hij reed toen op de Heideweg in Molenschot. De automobilist stapte even uit, maar reed daarna weg.

Volgens de politie had de bestuurder even iets anders te doen.

Agenten zijn nog achter de man aan gereden, zag de 112-correspondent ter plekke. Ze wisten een deel van het kenteken te achterhalen. Een half uur later is hij zelf teruggekeerd naar de plek van het ongeval en is een verklaring van hem opgenomen. De wielrenner moest naar het ziekenhuis. Hij zou zijn sleutelbeen gebroken hebben. Ook liep hij flinke schaafwonden op.