Spelers FC Den Bosch willen naar finale: 'Je zag wat er bij NAC gebeurde'

FC Den Bosch in de Eredivisie? Supporters geloven in een comeback op het hoogste niveau, maar ook binnen de spelersgroep is er vertrouwen dat de club na twintig jaar terugkeert. Vrijdagavond spelen de Bosschenaren de return in de tweede ronde van de play-offs tegen Telstar. "We staan in de halve finale, alles is mogelijk", zegt verdediger Stan Henderikx uit Asten.

Henderikx is sinds zijn overstap van VVV-Venlo naar FC Den Bosch afgelopen seizoen direct een vaste waarde. De verdediger uit Asten staat op diverse lijstjes van andere clubs, maar wil zich voorlopig alleen richten op de play-offs. Te beginnen met komende vrijdagavond, als de Bosschenaren na de 0-0 van dinsdagavond de return spelen tegen Telstar. "Scoren deden we niet, maar het was zeker geen saaie wedstrijd. Het spel ging op en neer. Wij zijn de ploeg die het meest baalt, want voor eigen publiek wilden we graag scoren om met een voorsprong naar Velsen te gaan."

De verdediger verwacht vrijdag een energiek FC Den Bosch dat gaat strijden voor de winst. "Wij doen gewoon ons ding, of we nu in Velsen spelen of hier. Hopelijk kunnen we dezelfde energie als dinsdag op de mat leggen en dan valt de goal hopelijk wel."

"Het leeft heel erg in de stad en dat is logisch."

Het uitvak in het stadion van Telstar zit vrijdag vol met Bossche supporters. "Het leeft heel erg in de stad en dat is logisch na zoveel jaar. We staan in de halve finale en beseffen dat er van alles kan gebeuren."

Een speler van Den Bosch die wordt gevolgd door meerdere Eredivisieclubs is Mees Laros. De 19-jarige middenvelder uit Sint-Michielgestel speelt een sterk seizoen en was ook tegen Telstar een belangrijke kracht in het team van trainer Ulrich Landvreugd. "Ik heb genoten in het veld, ik hoop de mensen op de tribunes ook. Aan de support heeft het niet gelegen, we hadden ze meer willen geven. Het is zonde dat het 0-0 bleef, maar het is altijd zaak om vertrouwen uit te stralen."

"Deze wedstrijd had niemand verwacht."

Volgens Laros is het affiche tussen de nummers zeven en negen van de Keuken Kampioen Divisie typisch een duel voor de play-offs. "Je zag het voorbeeld van NAC vorig jaar, die haalden maar net de play-offs en zitten nu in de Eredivisie. Alles is mogelijk in deze competitie. FC Den Bosch tegen Telstar in de halve finale had niemand vooraf verwacht, laten we hopen dat wij naar de finale gaan. We kunnen heel even rust nemen, maar de volle focus gaat al snel op vrijdag nu."