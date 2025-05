Auto botst tegen boom en reclamezuil, omgeving bezaaid met glas

Een auto is dinsdagavond tegen een boom en een reclamezuil aan de Ringbaan West in Tilburg gebotst. Het voertuig belandde daardoor op de kop. De drie inzittenden raakten niet gewond. De schade was wel groot. De omgeving lag bezaaid met brokstukken van de auto en de reclamezuil.

Het ongeluk gebeurde rond kwart over elf 's avonds. De bestuurder verloor de macht over het stuur, botste tegen een boom en raakte daarna een reclamezuil. Door de harde klap belandde de auto op de kop. De reclamezuil belandde enkele meters verderop en de straat lag bezaaid met glasscherven. De auto is ook flink beschadigd geraakt.

In de auto zaten drie mensen. Ze zijn zelf uit de auto gekomen. Het drietal heeft alleen wat schrammen opgelopen en is door ambulancepersoneel behandeld. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Een deel van de Ringbaan West was tijdelijk afgesloten voor bergingswerkzaamheden. Enexis heeft de stroom van de reclamezuil afgesloten.

De omgeving ligt bezaaid met brokstukken (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).

De boom raakte ook beschadigd (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).

De reclamezuil belandde een paar meter verderop (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).