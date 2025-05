Vrouw probeert agenten op te sluiten na melding van geluidsoverlast

De politie in Tilburg is dinsdagsnacht in een wel heel opmerkelijke situatie terechtgekomen. Agenten kwamen af op een melding van geluidsoverlast bij een 58-jarige vrouw, werden uiteindelijk door haar binnengelaten en vervolgens probeerde de vrouw de agenten op te sluiten in haar huis. Een van de agenten werd daarbij in de nek gekrabd.

Agenten gingen dinsdagnacht poolshoogte nemen bij een melding van geluidsoverlast in Tilburg. Een vrouw had harde muziek aanstaan in haar woning. De communicatie met de vrouw verliep volgens de wijkagent niet zo goed. Toch lukte het de agenten met de woorden: 'Muziek uit en anders wordt de apparatuur in beslag genomen'.