Keurige wijk met vervallen probleemvilla, bewoners zijn het zat

Buurtbewoners van de ‘spookvilla’ in Roosendaal zijn er helemaal klaar mee. Dinsdagavond moest de brandweer voor de zoveelste keer uitrukken voor een brand in het pand. De villa aan de Robijndijk staat al jaren leeg en is sindsdien doelwit van vandalisme en brandstichting. “Het is een kwestie van tijd voordat het een keer echt fout gaat”, verzucht een wijkbewoner.

Politie, handhaving en brandweer zijn kind aan huis bij de villa in Roosendaal. Ook dinsdagmiddag namen volgens omwonenden handhavers er nog poolshoogte. Waar tot voor kort het pand nog werd afgeschermd met een zeecontainer, staan er nu alleen nog wat losstaande schermen bij de ingang van het perceel. “Je tilt ze op en je bent binnen, dit is een wassen neus”, klinkt het verontwaardigd uit de mond van een voorbijganger. Volgens de man, die iets verderop in de wijk woont, trekt de villa vooral jongens aan die het spannend vinden om er rond te hangen. “Op YouTube staan allerlei filmpjes met beelden van de binnenkant van de villa. Wat is er nou leuker voor die gasten om dat eens met eigen ogen te gaan bekijken? Naar het schijnt waren de kranen zelfs van bladgoud, die zijn er natuurlijk allemaal al lang uit gesloopt.” Het pand is door de weelderige begroeiing van struiken en bomen aan het oog onttrokken van de buitenwereld. Volgens wijkbewoners zijn binnen veel muren zwartgeblakerd door de brandjes die er zijn gesticht. Daarnaast zouden vrijwel alle ramen inmiddels zijn stukgeslagen. “Ik hoorde ook dat er stukken van het glazen dak naar beneden beginnen te vallen. Het is echt levensgevaarlijk om daar rond te lopen”, vertelt een omwonende.

De villa aan Robijndijk staat centraal in de rechtszaak Biedenkopf die bij de rechtbank Breda dient. In deze megastrafzaak staan twaalf verdachten voor de rechter vanwege internationale hasj- en hennephandel. Volgens Justitie is de villa eigendom van één van de hoofdverdachten. Het pand zou zijn aangekocht en verbouwd voor 1,3 miljoen euro aan crimineel geld. Kort na de politie inval bijna tien jaar geleden, heeft het Openbaar Ministerie beslag gelegd op de villa die sindsdien staat te verloederen.

Het huis is al jaren doelwit van vandalen (foto: Omroep Brabant).