Familie schrikt wakker en staat oog in oog met inbreker

Een familie uit Oisterwijk is woensdagochtend flink geschrokken. Zij stonden ineens oog in oog met een inbreker. Het gezin werd rond 5.45 uur wakker gemaakt door het inbrekersalarm en ontdekte dat er ineens een man in hun woning aan de Gaspeldoornstraat stond.

Een van de kinderen zag de inbreker op de overloop en schreeuwde. De inbreker sloeg op de vlucht nadat hij enkele ruiten had vernield. Hij klom over de poort en vluchtte op een fiets.