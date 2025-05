Kindergraf vernield door actie gemeente: familie neemt juridische stappen

Jay Manichand en zijn vrouw zijn woedend. Vorig jaar werd het graf van hun zoontje door een miscommunicatie met de gemeente Eindhoven compleet vernield. De gemeente gaf toe dat er het een en ander mis was gegaan en dat ze de schade zou herstellen, maar dat is tot op heden nog niet gebeurd. Een gesprek dat de ouders woensdagochtend hierover met de gemeente hadden, liep hoog op. Jay en zijn vrouw hebben besloten juridische stappen te ondernemen. "Het was een fiasco", zegt hun advocaat.

De begraafplaats is een belangrijke plek voor de familie. Hun zoontje, dat overleed bij de geboorte, ligt er begraven. En de familie Manichand heeft veel moeite gedaan om er een gedenkplek te maken. Er lag kunstgras, er was een omheining en er lagen bloemen en knuffels. Maar in de zomer van vorig jaar lag alles opeens op een grote hoop en was de grafsteen beschadigd. Het graf nam volgens de gemeente te veel ruimte in beslag en daarom zouden er afspraken zijn gemaakt dat een aantal palen waarmee het graf omheind was, weggehaald mochten worden. Maar door een miscommunicatie aan de kant van de gemeente werd bijna het hele graf leeggehaald. De familie heeft uiteindelijk excuses gekregen van de gemeente en de burgemeester heeft daarnaast in een persoonlijk gesprek zijn spijt betuigd over de schade aan het graf.

"De ambtenaar verdraaide het hele verhaal."

De gemeente zou het graf herstellen en ze zou opdraaien voor de kosten. Maar nu, bijna een jaar later, is dat nog steeds niet gebeurd. Jay en zijn vrouw hadden daarom woensdagochtend een gesprek op het stadhuis. Ook hun advocaat was daarbij. Ze dachten dat ze te horen zouden krijgen dat de kosten voor een nieuwe grafsteen vergoed zouden worden, maar dat gesprek liep net even wat anders.

Jay liet vorig jaar zien hoe de vernielingen eruitzagen:

De gemeente heeft laten weten dat de nieuwe grafsteen die de familie gekozen heeft te groot is en dat ze die niet mogen plaatsen. Jay is woest. Vooral omdat de gemeente volgens hem bij het oorspronkelijke graf toestemming had gegeven voor de afmetingen, die wat groter zijn dan officieel is toegestaan. Nu mag dat toch niet meer. "Schaamteloos", roept Jay woensdag na het gesprek. "De ambtenaar verdraaide het hele verhaal. Ik heb toen geroepen dat ik de ramen van het stadhuis ga ingooien, omdat zij iets dierbaars van mij hebben gesloopt. Dat vonden ze bedreiging, maar ik vind de hele situatie onmenselijk." De familie gaat nu een juridische procedure starten tegen de gemeente. "We zijn er in het gesprek niet uitgekomen", bevestigt hun advocaat Peter van de Laar. "Cliënt dacht dat de gemeente met een oplossing zou komen, maar de gemeente stelde zich heel formeel op. Medewerkers zeiden dat ze de afmetingen van de grafsteen niet toe wilden laten vanwege de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Daarop werd mijn cliënt inderdaad heel boos, want de situatie is altijd anders geweest. Het gesprek was een fiasco."

"We willen graag tot een oplossing komen."