Agressief gedrag van Etienne Vaessen: KNVB wil hem drie duels schorsen

De KNVB heeft FC Groningen-doelman Etienne Vaessen een schikkingsvoorstel gedaan van vier wedstrijden schorsing, waarvan één voorwaardelijk. De doelman uit Breda zocht vorige week op agressieve manier het conflict met spelers en stafleden tijdens de wedstrijd tegen Ajax.

In de officiële aanklacht staat: "Vaessen wordt ten laste gelegd dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan een gewelddadige handeling door een teamofficial van de tegenstander (van achter) te duwen, waardoor die ten val is gekomen en/of door een of meerdere slaande bewegingen te maken in de richting van een team-official van de tegenstander en/of door het een of meerdere keren slaan van een team-official van de tegenstander." Dat meldt de NOS.

Mocht FC Groningen niet akkoord gaan met het schikkingsvoorstel, dan gaat de zaak naar de tuchtcommissie van de KNVB.