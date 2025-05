Haringvlietbrug wéér in storing ondanks miljoenenrenovatie

Opnieuw is het raak. Voor de derde keer deze maand zijn er technische storingen bij de Haringvlietbrug tussen Brabant en Zuid-Holland. Verkeer op de A29 stond daardoor woensdag uren vast. Schepen moeten nu tot minstens vrijdag omvaren via het Spui, dat de Oude Maas en het Haringvliet met elkaar verbindt. En dat terwijl de brug in 2023 nog voor zo’n 37 miljoen euro is gerenoveerd. Wat is er aan de hand met deze voor ons belangrijke verbinding met de Randstad?

Een brugklep die niet meer wilde sluiten, zorgde er woensdag voor dat de Haringvlietbrug niet te gebruiken was en verkeer omgeleid moest worden. Normaal gesproken sluit die klep als grote schepen voorbij zijn gevaren, maar dat gebeurde rond 11 uur niet. Daarom was de brug bijna 2,5 uur afgesloten in beide richtingen. Verkeer deed er door de omleidingen een half uur langer over. Voor de zekerheid blijft de brug voorlopig dicht en moeten schepen omvaren. Het is de derde keer deze maand dat er problemen zijn met de brug. Dinsdag stond de brug deels open, waarna hij halverwege bleef hangen en uiteindelijk weer helemaal sloot. Maar de slagbomen gingen niet meer omhoog. Het verkeer bij de Haringvlietbrug moest daardoor dinsdag ruim anderhalf uur wachten. De weg was in beide richtingen afgesloten.

Voetballen op de rijstrook

En daar bleef het niet bij. Op zaterdag 10 mei duurde de storing vijf uur. Een aantal mensen besloot tijdens het wachten te gaan voetballen op de andere rijstrook. En met Koningsdag waren er ook al technische problemen. Toen was de brug van Brabant richting Zuid-Holland een uur dicht. Twee jaar geleden werd de brug voor zo’n 37 miljoen euro gerenoveerd, om het toenemende verkeer aan te kunnen. Rijkswaterstaat beloofde toen dat het beweegbare gedeelte van de brug weer vijftig jaar mee zou kunnen, maar sindsdien zijn er al veel storingen geweest. Zo had de brug vorig jaar te maken met een overactieve veiligheidssensor, die vooral bij warm weer te scherp stond afgesteld. Ook sprongen verkeerslichten spontaan op rood. Kinderziektes

“Er treden vaker kinderziektes op na renovatie van een brug", zegt een woordvoerder. Naar de laatste storingen wordt nog uitgebreid onderzoek gedaan. "Alle mogelijke oorzaken worden onderzocht en vervolgens uitgesloten, want iedere storing is er één te veel.” Vrijdag verwacht Rijkswaterstaat een update te kunnen geven.