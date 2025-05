25.000 nieuwe huizen, maar geen plek voor de huisarts

De plannen voor 25.000 nieuwe woningen in Tilburg maken één ding pijnlijk duidelijk: de stad dreigt een cruciale beroepsgroep over het hoofd te zien. Er wordt geen rekening gehouden mee gehouden dat er ook huisartsen moeten zijn, zegt de onlangs gepensioneerde huisarts Peter Staal.

“De gemeente heeft ambitieuze bouwplannen: 25.000 nieuwe woningen. Dat betekent een flinke groei van het aantal inwoners. Maar wat niet is meegenomen, is hoeveel huisartsen we daarvoor nodig hebben en waar die moeten komen. Het is alsof je een gebouw ontwerpt zonder wc’s”, stelt Staal bij Omroep Tilburg. Hij doet daarom een dringende oproep aan de Tilburgse gemeenteraad: “Zorg voor praktijkruimte.”

Oud-huisarts Peter staal heeft 34 jaar ervaring. Hij was jarenlang voorzitter van de Parkgroep, een samenwerkingsverband van elf huisartsenpraktijken in de stad, en zat in het bestuur van de landelijke vereniging van antroposofische huisartsen.