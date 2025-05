Hier mag je geen water meer uit de sloot halen om te sproeien

Waterschap De Dommel heeft in drie extra stroomgebieden in Midden- en Oost-Brabant een onttrekkingsverbod ingesteld. Dat betekent dat er vanaf donderdag geen oppervlaktewater uit bijvoorbeeld sloten en beken gebruikt mag worden om akkers en sportvelden te sproeien. De maatregelen zijn genomen omdat het de laatste weken kurkdroog is. "De droogtesituatie overtreft nu al het droogste jaar ooit."

De drie stroomgebieden van waterschap De Dommel waar het niet meer toegestaan is om oppervlaktewater te gebruiken zijn: Peelrijt ( omgeving Someren)

Beneden-Reusel

Zandleij (omgeving Helvoirt) Bij een onttrekkingsverbod mag geen sloot- of beekwater gebruikt worden voor bijvoorbeeld beregening, sproeien van tuinen en plantsoenen. Het laten drinken van vee en het bestrijden van brand met oppervlaktewater mag wel. "In bijna de helft van ons gebied geldt nu een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater", vertelt droogtecoördinator Lonneke Schilte van waterschap De Dommel. Eerder werd al een onttrekkingsverbod ingesteld in de stroomgebieden Beekloop (omgeving onder Eindhoven) en de Keersop (omgeving Valkenswaard). Een halfjaarverbod voor het sproeien met oppervlaktewater is door het droogteseizoen al op 1 april ingegaan in stroomgebied Reusel met de Nete, stroomgebied Beerze ten zuiden van het Wilhelminakanaal en Eindhoven Park Meerland.

In de helft van het gebied van waterschap De Dommel geldt een onttrekkingsverbod (foto: waterschap De Dommel).

Het waterschap neemt de extra maatregel om dieren en planten in en rond het water in beken en sloten te beschermen. "Door de aanhoudende droogte neemt de hoeveelheid oppervlaktewater die door een beek stroomt af. Dan liggen er problemen met stroming en waterkwaliteit op de loer of bijvoorbeeld met de zuurstof in het water, waardoor vissen kunnen sterven. Met een onttrekkingsverbod willen we voorkomen dat beken droogvallen", vertelt de droogtecoördinator. Voor het gebruik van grondwater geldt tijdelijk een verbod voor graslanden, sportvelden en golfterreinen in het gebied Beneden-Dommel. Boerenakkers mogen daar wel beregend worden met grondwater, mits daar een vergunning voor is. Waterschap Brabantse Delta heeft vorige week in tien gebieden in het westen van de provincie een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater ingesteld. Het beregenen met grondwater werd eerder ook al verboden door het waterschap.

Waterschap Rivierenland en waterschap Aa en de Maas, verantwoordelijk voor het noorden en oosten van de provincie, nemen vooralsnog geen extra maatregelen, maar blijven de gevolgen door de droogte in de gaten houden. Dat er zo vroeg in het jaar in zoveel gebieden een verbod wordt afgekondigd om ook met oppervlaktewater niet te beregenen, gebeurt niet vaak. "De droogtesituatie overtreft nu al het jaar 1976, het droogste jaar ooit. Als de droogte doorzet dan wordt de situatie wel heel ernstig", vreest Schilte. Reden voor paniek is er niet direct bij waterschap De Dommel, omdat er niets zo veranderlijk is als het weer, wat impact heeft op grondwaterstanden. "Tot twee weken terug waren nog heel veel grondwaterstanden gemiddeld, omdat er in 2024 heel veel neerslag is gevallen en er wat reserves waren. Nu zien we echter dat de grondwaterstanden erg laag zijn voor de tijd van het jaar."

"Het is echt van belang dat het gaat regenen."