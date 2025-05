Vrachtwagen botst op scootmobiel, vrouw gewond naar het ziekenhuis

Een vrouw op een scootmobiel is woensdagmiddag aangereden door een vrachtwagen. Op de rotonde met de Tilburgseweg en de Esdoornlaan in Oosterhout kwam de scootmobiel onder de vrachtwagen terecht. De vrouw raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond vier uur. De kruising werd tijdelijk afgesloten. De politie doet onderzoek naar de aanrijding.

Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.

