Man wordt op klaarlichte dag overvallen en mishandeld in zijn eigen huis

Drie mannen hebben dinsdagmiddag op klaarlichte dag een man in zijn appartement aan de Abdijtuinen in Veldhoven overvallen. Het slachtoffer werd bedreigd en mishandeld. Tijdens de mishandeling hebben de drie mannen hem om geld gevraagd en hebben ze de woning doorzocht.

De overval gebeurde dinsdag rond drie uur in de middag. Het slachtoffer thuis toen hij gebonk op de voordeur van het appartementengebouw hoorde. Hij besloot poolshoogte te nemen. Toen werd hij overrompeld door drie onbekende mannen die hem terug in zijn appartement duwden. Daar vond de mishandeling en bedreiging plaats. Na de overval gingen de drie snel op de vlucht. Het slachtoffer heeft letsel opgelopen.

De politie is op zoek naar de overvaller die Engels en een andere taal spreken en licht getint zijn. De eerste verdachte van ongeveer 1.80 meter heeft een sportief postuur, donker kort haar en een langere baard. De tweede verdachte is ongeveer 1.75 meter. Hij droeg een zwarte broek en is ook sportief gebouwd, maar mogelijk iets dunner dan de eerste verdachte. De derde verdachte is ook zo'n 1.75 meter en heeft ook een gespierde bouw.