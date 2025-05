Kat klimt in boom en durft er niet meer uit, brandweer schiet te hulp

De kat uit de boom kijken, dat nam de Tilburgse kat Lia woensdagmiddag wel erg letterlijk. Het beestje zat urenlang op ongeveer zeven meter hoogte in een boom aan de Palissanderstraat. De brandweer kwam daarom ter plaatse met een hoogwerker en een vangstok om haar weer naar beneden te halen.

Het was een avontuurlijke dag voor Lia en haar baasje. Lia besloot de boom in te klimmen, maar eenmaal boven durfde het beestje niet meer zelf naar beneden te gaan.

Normaal komt een kat wel op zijn pootjes terecht, maar daar was in dit geval wel een heldhaftige reddingsactie van de brandweer voor nodig. Toen Lia eindelijk beneden was, werd ze flink geknuffeld door haar baasje. Ze moest daarna meteen mee naar huis. Voorlopig moet ze binnen blijven voordat ze nog meer kattenkwaad uithaalt.