Jongen (14) rijdt rond op gestolen motor en wordt na achtervolging opgepakt

Een 14-jarige motorrijder uit Den Bosch heeft het dinsdagavond zo bont gemaakt dat hij na een achtervolging is aangehouden aan de Hooiwagen in Rosmalen. De jongen reed op een motor zonder kenteken, negeerde een stopteken van de politie en ging er met snelheden van boven de 110 kilometer per uur vandoor over een fietspad.

De politie kreeg de afgelopen weken veel meldingen over gevaarlijk rijgedrag van brommer- en motorrijders in de wijk De Groote Wielen. Daarom besloot de politie daar dinsdagavond een kijkje te nemen. Rond kwart voor acht zagen ze een KTM-crossmotor zonder kenteken met hoge snelheid over de Aquasingel rijden. Fietsers en voetgangers moesten aan de kant springen. "Wonder boven wonder raakte niemand gewond", schrijft de verkeerspolitie op Instagram.

Een motoragent ging er gelijk achteraan, maar kon de jongen niet nog niet aanhouden. "We namen tijdelijk afstand om erger te voorkomen. Ook wij willen graag heel thuis komen", schrijft de politie. Daardoor raakten ze de motorrijder eventjes kwijt. Twee andere agenten op de motor en een hondengeleider schoten te hulp. En dankzij tips van buurtbewoners was de motorrijder weer snel in beeld. Uiteindelijk verloor de jongen de controle over zijn motor op het fietspad. Daar werd hij meteen aangehouden door de politie. Het bleek te gaan om een jongen van slechts 14 jaar oud. De motor is waarschijnlijk gestolen. De politie heeft het voertuig in beslag genomen en er wordt onderzoek gedaan naar de herkomst ervan.