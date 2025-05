Willem II in serieus degradatiegevaar na nederlaag in Dordrecht

Willem II staat voor een zware opgave om in de Eredivisie te blijven. De Tilburgers verloren woensdagavond met 2-1 van FC Dordrecht. Willem II moet zaterdagavond tijdens de return thuis voor het eerst in 2025 winnen om kans te blijven maken op een ticket voor de finale van de play-offs.

Willem II won dit kalenderjaar geen wedstrijd in de Eredivisie, maar het 1-1 gelijkspel tegen NAC afgelopen zondag gaf toch een beetje vertrouwen. Daar was woensdagavond in het M-Scores Stadion in Dordrecht niets van te merken, want het was de thuisploeg die voor gevaar zorgde. Al snel kreeg linksback John Hilton een enorme kans, notabene na een mislukte corner aan de andere kant, maar doelman Thomas Didillon-Hödl tikte de bal naast.

Na 18 minuten was het wel raak. Spits Devin Haen kopte een voorzet van Jari Schuurman richting verre hoek en daar had de Franse doelman geen antwoord op. Na 29 minuten was het weer raak, dit keer door Sem Valk uit een corner van Schuurman. De spelers van Willem II stonden er verslagen bij, het vertrouwen kreeg door de 2-0 achterstand een enorme deuk. Toch leefden de Tilburgers weer na 35 minuten, toen Ringo Meerveld een goede actie bekroonde met een doelpunt.