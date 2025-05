Test om zonnepanelen tijdelijk uit te zetten op zonnige dagen

Netbeheerder Enexis gaat starten met een proef in de regio's Waalwijk en Helmond, waarbij inwoners worden betaald om hun zonnepanelen tijdelijk uit te zetten op zonnige dagen. De proef is bedoeld om overbelasting op het net, waarbij er meer stroom opgewekt is dan het elektriciteitsnet aan kan, te voorkomen.

Wanneer huizen met zonnepanelen in het voorjaar en in de zomer op zonnige dagen veel stroom opwekken terwijl er overdag weinig energie verbruikt wordt, bijvoorbeeld in het weekend als bedrijven minder stroom gebruiken, kan het stroomnet geleverde stroom vaak niet verwerken.