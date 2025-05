Hoe een opmerkelijke corner zorgde voor een Willem II-inzinking

Willem II verloor woensdagavond met 2-1 van FC Dordrecht, maar gezien het aantal kansen in de tweede helft was de nederlaag onnodig. Voor rust speelden de Tilburgers ver onder de maat en volgens trainer Kristof Aelbrecht en aanvoerder Erik Schouten kwam de dip door een nogal opmerkelijke corner. "Vanaf dat moment werd het heel onrustig aan onze kant."

Hoe anders was de tweede helft waarin Willem II meerdere grote kansen op de gelijkmaker kreeg. Toch wilde de 2-2 niet vallen. Schouten: "Dan zie je dat we veel kansen kunnen creëren als we doen wat we vooraf hadden afgesproken. De bal moet er wel in. Het was in ieder geval een typische avondje play-offs, waarin het nooit loopt zoals je verwacht."

Trainer Kristof Aelbrecht vond ook dat de corner de start was van een dramatische eerste helft. "We begonnen zo goed en gaven het zelf weg. Het werd afwachtend bij ons. Ik heb de spelers in de rust zeer duidelijk gemaakt dat dit niet de manier is hoe je een wedstrijd kunt spelen. Ja, voor mijn doen was ik boos."

Zaterdagavond moeten de Tilburgers tijdens de return winnen van FC Dordrecht om zicht te houden op de finale van de play-offs. "We hebben vertrouwen geput uit onze tweede helft. In eigen stadion moeten we aan de wedstrijd beginnen zoals we in Dordrecht na de rust deden. De steun van onze supporters was weer geweldig, die gasten zijn er altijd en je weet hoe we in 2025 hebben gepresteerd. Ze zijn zo trouw, voor hen moeten en willen we een goed resultaat neerzetten."

Trainer Kristof Aelbrecht gelooft dat zijn ploeg in het Koning Willem II Stadion de eerste overwinning van het jaar kan boeken. "Deze nederlaag is niet onoverkomelijk, maar het is natuurlijk niet het resultaat waarvoor we zijn gekomen. Ik zag in de eerste helft jongens met twijfel, maar dat kunnen we ons niet veroorloven. Maar als je vervolgens hun reactie ziet, dan is dit de manier waarop we thuis FC Dordrecht moeten bespelen. Met de fantastische steun van onze supporters gaan we vol voor de overwinning, we hebben geen andere keuze."