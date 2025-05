Brand verwoest bijgebouw van restaurant midden in de bossen

Een bijgebouw bij restaurant Boshuys Hermitage in Oisterwijk is woensdagavond volledig uitgebrand. De brand in het pand aan de Posthoornseweg brak rond kwart voor elf uit in de bossen buiten het centrum. Meerdere brandweerkorpsen rukten uit om te helpen met blussen. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.

De brandweer van Oisterwijk en Haaren waren snel ter plaatse. Ook korpsen uit Tilburg, Helvoirt, Moergestel en Diessen waren gealarmeerd, onder andere voor een hoogwerker en een extra watertransport.

Het bijgebouw zit vlak naast het restaurant en een woning. De brandweer wist te voorkomen dat de brand zou overslaan op deze twee gebouwen. Van het bijgebouw bleef uiteindelijk niets over. Sein brand meester

In de buurt van Boshuys Hermitage ligt een asielzoekerscentrum. De wind stond volgens de Veiligheidsregio niet in die richting, de rook ging de andere kant op. Bewoners van het azc hadden daar geen overlast van. Iets voor middernacht was de brand onder controle en niet veel later werd het sein brand meester gegeven. De brandweer bleef nog ter plaatse om na te blussen. Mensen die last hadden van de rook is geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden en mechanische ventilatie uit te schakelen.

Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink

