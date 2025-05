Grote brand uitgebroken in een bijgebouw van een restaurant

Er is woensdagavond brand uitgebroken in een bijgebouw van restaurant Boshuys Hermitage aan de Posthoornseweg in Oisterwijk. Het restaurant ligt in de bossen net buiten Oisterwijk. Meerdere brandweerkorpsen zijn uitgerukt om te helpen met blussen.

Naast de korpsen uit Oisterwijk en Haaren is ook materieel uit Tilburg, Helvoirt, Moergestel en Diessen gealarmeerd met onder andere een hoogwerker en een extra watertransport. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan.

Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink

