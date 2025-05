Man met vals rijbewijs heeft tassen vol gestolen zonnebrand in achterbak

De verkeerspolitie heeft woensdag op de Ringweg in Best een man betrapt die een viertal overtredingen op zijn naam kan schrijven. Agenten controleerden hem omdat hij in een auto reed die geen geregistreerd kenteken had, maar er bleek nog meer niet te kloppen. "Van kwaad tot erger", zegt de verkeerspolitie.

Agenten zagen woensdagmiddag een auto rijden die eruit zag alsof die wel wat onderhoud nodig had. Ze besloten het voertuig te stoppen, zodat ze de bestuurder konden controleren. "Voordat we stilstonden, zagen we in het kentekenregister dat het om een zogenaamd spookvoertuig ging. Geen goed begin." Een spookauto is een auto niet staat geregistreerd.

Toen agenten de man om zijn rijbewijs vroegen, liet de bestuurder er een zien die hartstikke nep bleek te zijn. En daar bleef het niet bij. In de achterbak van de auto lagen tassen vol met zo'n honderd verpakkingen zonnebrand, tandpasta en andere verzorgingsspullen. "Een inventaris waar een gemiddelde drogisterij jaloers op zou zijn", concludeert de verkeerspolitie. De bestuurder kon de agenten er niet van overtuigen dat hij de spullen zelf had gekocht. "Wij hadden sterk het vermoeden dat hij op strooptocht was." De man is aangehouden voor valsheid in geschrifte en diefstal. Er wordt ook een proces verbaal tegen hem opgemaakt voor rijden zonder rijbewijs en met een ongeldig kenteken. De auto is in beslag genomen.