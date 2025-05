Zo enorm moeilijk is het om hier een huisarts te vinden

Net verhuisd naar een nieuwe stad, daar hoort een nieuwe huisarts bij. Makkelijk zat, dacht ik. Want in de buurt zitten meerdere huisartspraktijken. Maar allemaal hebben ze een aanmeldstop of valt mijn huis net buiten het postcodegebied. Voor nieuwe inwoners van de gemeente Tilburg is het vinden van een huisarts een flinke uitdaging, bleek eerder deze week. En daar is geen woord van gelogen.

Verhuizen is vaak al een stressvolle gebeurtenis, van dozen in- en uitpakken tot het aanvragen van een parkeervergunning. Voor mij kwam daar het vinden van een nieuwe huisarts bij. Ik heb zorg nodig en moet om de twaalf weken een prik bij de huisarts halen. Omdat mijn huidige huisarts in Amsterdam zit, nogal omslachtig, bel ik meteen naar praktijken in mijn nieuwe Tilburgse omgeving. 'Mission impossible'

Dat valt nog behoorlijk tegen. "We zitten vol en nemen geen nieuwe patiënten aan", zegt nummer een. Bij de tweede huisarts woon ik net één straat te ver, mijn postcodegebied is daardoor het zijne niet. En de derde geeft aan dat ik 'moet wachten totdat op de site komt te staan dat er weer een plekje vrij is. Dan mag je ons bellen.' Dat laatste gebeurt misschien morgen, maar kan ook nog weken of maanden duren. Na tien telefoontjes zakt de moed me in de schoenen.

Ik ben niet de enige die dit meemaakt, want steeds meer inwoners van Tilburgers lopen tegen dit probleem aan. "Ongeveer 85 procent van de huisartsenpraktijken in Tilburg is gesloten voor nieuwe patiënten. Ik denk dat dat al gauw 100 procent wordt," vertelde gepensioneerd huisarts Peter Staal eerder deze week. "Tot nu toe waren het vooral studenten die zonder huisarts zaten, maar dat verandert en het gaat echt merkbaar worden."

In 2024 had zo’n 60 procent van de huisartsenpraktijken in Nederland een patiëntenstop. Volgens een rapport van de Algemene Rekenkamer (april 2025) hebben naar schatting 45.000 tot 194.000 Nederlanders helemaal geen huisarts. Daarnaast zijn nog eens 732.000 mensen op zoek naar een andere huisarts, vanwege bijvoorbeeld een verhuizing of ontevredenheid.