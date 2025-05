Het 'Draaiend' Huis staat precies een jaar stil: 'De lucht in met dat ding'

Het is precies één jaar geleden dat het Draaiend Huis op de Hasseltrotonde in Tilburg stil kwam te staan. De gemeente Tilburg spreekt van een ‘ingewikkeld dossier’ en geeft aan alle tijd nodig te hebben om een gepaste oplossing te vinden. Het wil alleen nog niet echt opschieten en dat zorgt voor verdeeldheid in de gemeenteraad en op straat.

Oppositiepartij LST is fel tegen het Draaiend Huis. “Van mij mag het oerlelijke huis gesloopt worden. Het heeft niets met Tilburg te maken”, zegt Hans Smolders. Ook de VVD in Tilburg is kritisch over het kunstwerk. “Wij hebben altijd gezegd dat we van een kunstenaar verwachten dat hetgeen er wordt geleverd ook werkt. Als dat keer op keer niet zo blijkt te zijn, moet je wat ons betreft ook een keer eieren voor je geld kiezen. Wij kunnen het in ieder geval na zo veel keer stilstaan niet meer uitleggen aan onze inwoners.”

GroenLinks vindt het belangrijk dat het onderzoek naar het ‘iconische kunstwerk’ zorgvuldig gebeurt. "In dat opzicht gaat kwaliteit voor snelheid wat ons betreft”, vertelt Anneke Dunning. D66 sluit zich hierbij aan. “We zijn ons ervan bewust dat het al een tijd duurt en we roepen het college dan ook op om ons snel te informeren over de stand van zaken”, zegt René Spieringhs.

In de buidel tasten

Na onderzoek bleek dat de volledige technische installatie van het kunstwerk moet worden vervangen, wil het weer gaan draaien. En daarvoor moet de gemeente flink in de buidel tasten.

De meeste inwoners zijn gehecht aan het kunstwerk en vinden dat het moet blijven staan. "Voor mij hoeft-ie niet per se te draaien”, zegt een vrouw. En een ander noemt het huis 'typerend voor Tilburg'. Een enkeling is het daar niet mee eens: "Maak er met dat geld maar een mooie vuurwerkshow van. De lucht in met dat ding.”