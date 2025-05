Goed nieuws voor de natuur: regen op komst na kurkdroge periode

Na weken met hoge temperaturen en weinig tot geen neerslag worden er voor de komende dagen wat buien en lagere temperaturen verwacht. Dat is goed nieuws voor de natuur, maar aan de echte droogte komt niet meteen een eind. "Al zal het gras iets groener worden", denkt weerman Johnny Willemsen van Weerplaza.

Wie donderdagochtend over straat loopt, zal voor het eerst sinds weken weer wat regendruppels naar beneden voelen komen. "Vooral in het westen van de provincie valt donderdagochtend wat regen, maar dat stelt weinig voor. Vrijdag staan er ook wat buitjes op het programma, maar dat is voor de natuur nog niet heel veel", vertelt de weerman.

De echte buien blijven nog even uit, maar de temperaturen zijn donderdag en vrijdag wel iets lager dan normaal voor de tijd van het jaar. "Door een stevige noordwestenwind is het donderdag in het westen zo'n 14 graden en in het oosten 16 graden. Vrijdag komen we in heel de provincie uit op slechts 13 tot 14 graden", zegt Willemsen.