Flinke ravage na botsing, bestuurder gewond naar ziekenhuis

Bij een ongeluk op de kruising van de Kasteellaan met de Karel de Grotelaan in Eindhoven is donderdagochtend iemand gewond geraakt. Een auto en een busje botsten op elkaar. De weg ligt bezaaid met brokstukken.

De ravage na de botsing is groot. De auto is aan de voorkant volledig vernield, het busje is aan de zijkant ingedeukt. De bestuurder van de auto is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De andere bestuurder bleef ongedeerd.

De kruising is afgesloten. Dit leidt tot lange files op de Karel de Grotelaan.