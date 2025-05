Provincie schrapt stikstofoverleg: 'Minister doet te weinig'

De stikstofmaatregelen van landbouwminister Femke Wiersma (BBB) zijn zo ondermaats, dat de provincie een gepland stikstofoverleg heeft geschrapt. Overleggen heeft geen zin tot het kabinet daadwerkelijk maatregelen neemt, staat in een mail van de provincie die Omroep Brabant in handen heeft.

Brabant is volgens gedeputeerde Wilma Dirken (VVD) niet geholpen met de plannen die de minister onlangs presenteerde. Er is meer inhoud, tempo en geld nodig om te voorkomen dat Brabant verdrinkt in het stikstofmoeras en volledig op slot gaat, is haar boodschap.

En dat blijkt ook uit de uitgelekte mail aan de leden van het Brabants stikstofoverleg. "We hebben eerder met elkaar afgesproken dat we over de plannen van het kabinet met elkaar verder zouden praten" staat daarin. "Met wat er ligt, zijn er op dit moment niet voldoende aanknopingspunten om dit voor Brabant verder uit te werken en met u te bespreken."

Geen vergunningen

Al ruim twee jaar is het in Brabant moeilijk om een vergunning te krijgen voor bijvoorbeeld de bouw van woningen, de aanleg van wegen en van energieprojecten. Het is zó slecht gesteld met kwetsbare natuurgebieden, dat ze geen extra stikstof kunnen verdragen. Als een project voor extra stikstof in die kwetsbare natuur zorgt, kan het niet doorgaan. Er liggen 1200 vergunningaanvragen bij de provincie op de plank.