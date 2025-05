Ruim honderdduizend illegale sigaretten gevonden in garagebox

In een garagebox in Drunen zijn deze week 128.000 illegale sigaretten gevonden. In een andere box bleken spullen te liggen voor het opzetten van een hennepkwekerij. De vondsten werden dinsdag gedaan bij een grote controle. De sigaretten zijn in beslag genomen en de eigenaar ervan krijgt een flinke boete.

Het Bestuurlijk Interventieteam Meierij (BIM) voerde de controle dinsdag uit. Dat is een samenwerking tussen onder meer de gemeenten, politie, Belastingdienst en het Openbaar Ministerie. In totaal werden 28 garageboxen gecontroleerd.

De illegale sigaretten lagen in een van die boxen. De huurder van de boxen kan volgens de gemeente een flinke boete verwachten, die kan oplopen tot tienduizenden euro's. De huur van de box wordt opgezegd door de eigenaar, woningcorporatie Woonveste. In een andere garagebox lagen verschillende spullen die waren bedoeld voor het opzetten van een hennepkwekerij. De politie heeft de materialen afgevoerd. Illegale sigaretten

Sigaretten zijn illegaal als ze niet volgens de regels zijn gemaakt of verkocht. Ze komen vaak uit het buitenland of geheime fabrieken. Vaak staan er ook geen waarschuwingen op de verpakking en kunnen er gevaarlijke stoffen in zitten.