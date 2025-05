Van Gerwen gooit 'puddingbeurten' en lijkt uitgeblust

"Twintig tot vijfentwintig procent kans dat ik doorga. Zo reëel moet je zijn. Punt." De normaal gesproken zo zelfverzekerde Michael van Gerwen windt er in aanloop naar de laatste reguliere dart-avond van de Premier League geen doekjes om. "Ik weet zelf ook wel dat het heel lastig gaat worden."

NOS Geschreven door

De Vlijmenaar lijkt de play-offs, het finaletoernooi van de Premier League, voor de tweede keer in zijn carrière te gaan missen. Van Gerwen staat donderdagavond namelijk voor een lastige klus. De zevenvoudig recordwinnaar moet de laatste speelavond in Sheffield winnen, om zich op het nippertje bij de laatste vier te voegen. De resultaten van de 36-jarige 'Mighty Mike' bieden dit seizoen weinig hoop. Van de vijftien speelavonden wist Van Gerwen er geen te winnen. Dubbel gevoel

"Ik zit hier met een dubbel gevoel. Ik heb te veel punten laten liggen en te vaak niet goed genoeg gespeeld. Dan kom je in dit soort posities terecht", vertelt de Vlijmenaar aan de NOS. "Het is een sport van microdetails. Alles moet kloppen. Op dit moment vallen de puzzelstukjes net niet goed in elkaar. Waarom had PSV twee slechte maanden? Als het allemaal zo makkelijk te verklaren was, dan was het niet gebeurd", maakt Van Gerwen een verwijzing naar zijn lievelingsclub.

Michael van Gerwen bij zijn cluppie (foto: VI Images).

Van Gerwen kwakkelt al langer met zijn vorm. "Tijdens de Premier League is het heel lastig om dingen te veranderen. Je hebt geen moment rust om dingen te proberen, omdat de toernooien en speelavonden elkaar zo snel opvolgen." Waar voorheen bij de energieke Van Gerwen tijdens wedstrijden de juichkreten elkaar in rap tempo opvolgden, oogt hij dit jaar uitgeblust. "Het is mentaal zwaar. Het is een heel dun lijntje tussen heel goed en niet goed. Ik heb vaak in wedstrijden dat ik fantastische elfdarters sta te gooien en een leg erna puddingbeurten sta te smijten. Dan maak je het jezelf moeilijk. Maar ik heb wel voor hetere vuren gestaan. Je moet jezelf vermannen en je schouders eronder zetten."

"Hoogtijdagen zitten erop."

De voormalig topdarter Colin Lloyd uitte deze week in een podcast kritiek op Van Gerwen. "Ik denk dat zijn hoogtijdagen erop zitten. Ik vraag me af of hij nog wel echt gemotiveerd is." Van Gerwen heeft de kritiek ter harte genomen, maar zegt: "Ik vind dat een beetje makkelijk. Mensen die zelf mentaal niet het sterkst zijn geweest, gaan dit soort dingen zeggen. Maar ze hebben hem om zijn eerlijke mening gevraagd en die moet je dan accepteren." Even laat 'Mighty Mike' een stilte vallen. "Maar ik neem de mening van Colin alleen niet serieus", zegt Van Gerwen met een brede glimlach. Het medicijn

"Ik ben nog steeds hongerig en ik vind darten ook nog heel leuk. Ik moet gewoon weer wedstrijden gaan winnen, dat is het enige medicijn om dat goede gevoel weer te krijgen." Van Gerwen weet in ieder geval wat hem te doen staat in Sheffield. "Ik moet gewoon drie wedstrijden winnen. Klaar, zo simpel is het. En anders hoor je er ook gewoon niet thuis. Ik ben daar wel realistisch in. Dan moet ik met de staart tussen de benen terug naar het trainingsbord."