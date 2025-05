Restaurant flink gedupeerd na brand, hele weekend dicht

De schade na de brand bij restaurant Hermitage in Oisterwijk is donderdagochtend groot. Een bijgebouw ging volledig in vlammen op, de behuizing van de airco is deels gesmolten en koelcellen zijn beschadigd geraakt. Het restaurant aan de Posthoornseweg blijft dit weekend dicht en heeft een deel van de voedselvoorraad moeten weggooien.

"Wij zijn enorm geschrokken", meldt het restaurant. "Dit weekend blijven wij dicht om alles op te ruimen en schoon te maken." Het restaurant heeft afgelopen tijd een verbouwing gehad en is pas sinds vorige maand weer open.

De brand brak woensdagavond uit. Volgens de politie is die waarschijnlijk ontstaan in een apparaat dat storing had. Buurtbewoners vertellen dat ze woensdagavond een enorme knal hoorden. Toen ze buiten gingen kijken, zagen ze een vlammenzee. "Dat was wel heel erg schrikken", vertelt de overbuurvrouw. "Ik dacht aan een gasexplosie door die knal, maar buiten zag ik een grote rode gloed." Het restaurant staat in de bossen buiten het centrum. Meerdere brandweerkorpsen uit onder meer Oisterwijk, Haaren, Tilburg en Helvoirt rukten uit om te helpen met blussen. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur zou overslaan op het restaurant en een naastgelegen huis. Het bijgebouw ging volledig in vlammen op. Iets voor middernacht was de brand onder controle.

Het bijgebouw brandde volledig uit (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).

Foto: Noël van Hooft.

Foto: Noël van Hooft.

Beelden van de brand woensdagavond: