Maud (19) debuteert op EK schoonspringen, daarna wacht Amerika

Maud van Kempen (19) debuteert vrijdag op het EK schoonspringen. Haar selectie komt voor de topsporter uit Mierlo als een verrassing. "Ik geniet ervan dat ik tussen de top van Europa sta, dat is een prestatie op zich. Tegen veel van deze vrouwen heb ik nog nooit gesprongen.”

Haar goede ontwikkeling leverde Maud een plekje op voor haar eerste EK senioren in het Turkse Antalya. “Ik had niet verwacht hier al bij te mogen zijn. Vorig jaar hebben ze een cyste in mijn pols operatief moeten verwijderen. In totaal heb ik zes maanden niet kunnen duiken en moest ik het weer rustig opbouwen. Gelukkig ging dat sneller dan gehoopt. Nu mag ik naar het EK en hoop ik een goed toernooi te springen.” In de driekoppige selectie van TeamNL zit ook haar vriendin Else Guurtje Praasterink uit Eindhoven.

Het schoonspringen heeft Maud niet van een vreemde. Haar vader deed namelijk in zijn studententijd een jaar aan de sport. “Als kind dook ik wanneer we gingen zwemmen altijd van de duikplank of van de kant in het water. Mijn vader wees me erop dat het een sport is en ik mocht meedoen aan talententrainingen van de zwembond. Op 7-jarige leeftijd trainde ik al wekelijks drie keer en dat is alleen maar meer geworden. Nu train ik acht keer per week in Eindhoven en twee keer in Aachen.”

Maud is gespecialiseerd op de 1-meterplank, maar in haar trainingen springt ze ook van de 3-meterplank of de toren van 10 meter. “Vooral die 10 meter vraagt heel veel van je lichaam. Ik ben niet snel bang van hoogtes of over de kop gaan, maar op de toren blijft het spannend.”