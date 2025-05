Bierruzie Jumbo: supermarkt hoeft geen Heineken meer te verkopen

Jumbo kan niet worden verplicht per direct weer al hun bier in te kopen bij Heineken. Dat oordeelt de rechter in Den Bosch donderdag. De rechter vindt dat Jumbo alle recht heeft om uit te kijken naar een andere bierleverancier en zich niet aan oude afspraken met Heineken hoeft te houden. Wel zou Heineken nog een schadevergoeding kunnen eisen, omdat Jumbo volgens de rechter wel erg plotseling het contract verbak.

De bierbrouwer was een rechtszaak gestart tegen de Veghelse supermarktketen omdat Jumbo veel minder Heineken-bier bestelt dan eerder. Jumbo vindt dat Heineken te veel geld voor hun bier vraagt en wil de prijzen voor de klanten juist zo laag mogelijk houden. Om die reden bestelde de supermarkt tijdelijk minder producten van Heineken.

Dat zorgt voor lege plekken in de schappen. Het gaat onder meer om bier van Amstel, Birra Moretti en Desperados, waar Heineken de eigenaar van is. Volgens Heineken hield Jumbo zich niet aan de afspraken. De rechtszaak is onderdeel van een gezamenlijke actie van inkooporganisatie Everest, die ook voor Edeka (Duitsland) en Auchan (Frankrijk) onderhandelt. Uitzonderlijk

Een prijzenoorlog leidt niet vaak tot een rechtszaak. "Zo'n kort geding als bij Heineken en Jumbo is echt uitzonderlijk", zei universitair docent marketing bij de Radboud Universiteit Marleen Hermans tegen de NOS. "Ik heb heel veel conflicten gezien, maar dit verbaast mij wel." Volgens hoogleraar retail Laurens sloot is het 'echt hommeles' sinds de inkooporganisaties de onderhandelingsgesprekken voeren. "Als supermarkt heb je natuurlijk meer macht als je je ergens aansluit waar ook andere grote ketens bij zitten." Inkooporganisaties als Everest proberen voor verschillende landen dezelfde prijs van dezelfde producten te verkrijgen. Sloot: "Ze vergelijken prijzen tussen verschillende landen, en willen dan het liefst de laagste prijs voor iedereen. En dat combineren ze met het principe 'één voor allen, allen voor één'. Als er geen deal komt, dan ook voor niemand. En dat is wat hier ook tussen Everest en Heineken gebeurt." En dat zorgt al snel voor conflicten.