Met een budget van 25.000 euro krijgt deze kluswoning al een opfrisbeurt

Of het huis aan de Vossenstraat 25 in Helmond goed te verkopen valt? “Jazeker”, zegt Thom van Ginkel, makelaar bij Hoomz. ”Woningen onder de 400.000 euro zijn doorgaans binnen enkele weken verkocht. Er is een kleinere doelgroep voor kluswoningen, maar het woningtekort is zo groot dat ook dit type snel is verkocht.”

Corné Verschuren Geschreven door

Volgens makelaar Van Ginkel zijn het niet per se klussers die hun tanden in vooroorlogse panden willen zetten. “Het zijn met name starters die hun kans grijpen. Ze zijn lang niet allemaal handig. Mogelijk hebben ze nog een verbouwingshypotheek nodig om de woning te moderniseren.” Wat opvalt is de flinke tuin. Die is met 78 vierkante meter bijna net zo groot als het woonoppervlak van 82 vierkante meter. Van Ginkel legt uit dat in de periode dat dit soort huizen zijn gebouwd grote tuinen heel normaal waren. “Er waren minder mensen en de wijken waren ruimer opgezet. Nu gaat het tegenovergestelde op: meer woningen op minder ruimte.”

Foto: MOOYMEDIA/ Hoomz Makelaars.

Maar wat is er nodig om een dergelijke vooroorlogse woning op te knappen? “Dat verschilt per persoon. Wie alles volgens de nieuwste normen wil aanpakken, moet het huis van top tot teen renoveren. Met een eventuele aanbouw erbij ben je al snel minstens 100.000 euro kwijt.” Toch hoeft een aanpak niet ingrijpend te zijn. “Als je de huidige indeling van het huis niet verandert, zou je het huis redelijk eenvoudig weer leefbaar kunnen maken. De keuken kan voordelig en modern worden vervangen. In de woonkamer ligt al een betonnen vloer. Daaroverheen zou een vloerverwarming gelegd kunnen worden. Met daarop bijvoorbeeld een pvc-vloer. In de badkamer zou het tegelwerk gemoderniseerd kunnen worden. Met nieuw stucwerk en een frisse verflaag krijgt het huis dan al snel een andere uitstraling.” Veel hoeft een dergelijke opfrisbeurt niet te kosten. “Met een budget van 25.000 euro kan de koper al een aardig eind komen.”

Foto: MOOYMEDIA/ Hoomz Makelaars.

Potentiële kopers moeten er rekening mee houden dat voor het huis de ‘As is’-clausule geldt. “Kort gezegd betekent dit dat de koper de woning accepteert in de staat waarin deze zich bij aankoop bevindt”, legt Van Ginkel uit. “Het is daarom belangrijk dat kopers ook voldoen aan hun onderzoeksplicht.” De makelaar laat weten dat inmiddels onderhandelingen worden gevoerd. “Het kan zomaar dat het huis binnen enkele dagen is verkocht”, zegt hij tegen Omroep Brabant.