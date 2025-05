Tekening van Milly (8) groots op vuilniswagen: 'Dat vind ik wel cool'

Zo trots als een pauw kijkt Milly uit Berghem donderdagochtend naar de vuilniswagen die het schoolplein oprijdt. Op de zijkant schittert namelijk háár tekening. De achtjarige won een kleurwedstrijd van de gemeente Oss.

Aan de ene kant van de vuilniswagen is Milly’s kunstwerk te zien, aan de andere kant is de tekening van Saar (5) te zien, die ook tot de winnaars behoort.

Een paar weken later kreeg ze het goede nieuws. “Ik dacht: dat kan toch niet waar zijn? Er doen zoveel mensen mee, ik had bijna geen kans.” Maar het bleek wel degelijk waar. Haar kleurrijke tekening van vuilnismannen en -vrouwen rijdt de komende tijd door de straten om afval op te halen, ook langs het huis van Milly. “Dat vind ik wel cool.”

Deze week is het de Week Zonder Afval. Met de kleurplatenwedstrijd vraagt de gemeente Oss aandacht voor de inzet van medewerkers van de afvalinzameling. “Dag in, dag uit zetten zij zich in voor een schoon Oss en voor het hergebruik van waardevolle grondstoffen.”

Donderdag kwam de vuilniswagen speciaal naar basisschool De Fonkeling, waar Milly verrast werd en haar ontwerp in volle glorie zag. Als kers op de taart mocht ze zelfs een rondje meerijden door Berghem. Maar of ze zelf uiteindelijk achter het stuur kruipt van de vuilniswagen, daar is ze nog niet helemaal over uit.