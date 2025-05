Duizenden kilo's aan tabak in vrachtwagen onderschept

De douane heeft woensdag een vrachtwagen met daarin duizenden kilo's aan illegale tabak onderschept. De trailer werd gecontroleerd in Halderberge, er werd 15.000 kilo waterpijptabak en 5000 kilo 'gewone' tabak aangetroffen.

De douane, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (de FIOD) en het Openbaar Ministerie doen onderzoek naar de onderschepte vrachtlading. De tabak is in beslaggenomen en wordt vernietigd.

Ook in Rotterdam werden twee vrachtwagens aangetroffen met illegale rookwaren. Op maandag ging het om een vangst van ruim twaalf miljoen illegale sigaretten, twee dagen later was het weer raak. Toen werden er nog eens 8 miljoen sigaretten en 3700 kilo shag aangetroffen.

De totale vangst aan sigaretten, shag en tabak, zowel in Halderberge als in Rotterdam, is goed voor 16 miljoen euro aan gemiste accijnzen voor de staat.