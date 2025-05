Tikkende nagels op appels in de supermarkt, zo ga jij rustig het weekend in

Lotte Marijnissen (28) uit Breda doet aan ‘public ASMR’. Ze loopt dan filmend door de supermarkt, terwijl ze met haar lange nagels geluidjes maakt op appels, shampooflessen of pasta. Daar horen soms wel eens wat verbaasde blikken bij, maar dat maakt haar niet uit. "Ik doe het voor mensen die met slaapproblemen, angst of eenzaamheid kampen."

Ken je dat, dat je 's avonds in je bedje ligt, je je lekker in je deken hebt gewurmd en je ondertussen de regendruppels op het raam hoort tikken? Je voelt je van top tot teen ontspannen. En het is bijna alsof het geluid van die regendruppels daarvoor zorgt. "Misschien is dat geluidje wel een vorm van ASMR die we allemaal hebben meegemaakt", vertelt Lotte. Zij is ASMR'tist. Iemand die video's maakt om mensen te helpen met ontspannen, of zelfs met in slaap vallen.

"ASMR staat voor autonomous sensory meridian response", legt ze uit. Een soort tintelend gevoel dat je kunt krijgen als je zenuwstelsel zich helemaal ontspant. Sommige mensen krijgen dat van bepaalde geluidjes, zoals het tikken op een toetsenbord of als iemand fluistert, of als iemand heel rustig en sierlijk met zijn handen beweegt. "Zelf heb ik die reactie niet, maar ik word er wel heel rustig van. Het is een soort digitale slaappil, waardoor ik 99 procent zeker ben dat ik in slaap val."

En daarin is ze zeker niet de enige. ASMR is booming op het internet. ASMR'tists, zoals makers van de video's zich noemen, hebben soms miljoenen volgers of abonnees. Ze gaan live op TikTok, maken video's voor YouTube of fluisteren urenlang op Instagram. Allemaal met hetzelfde doel: hun kijker te laten ontspannen, of in slaap te laten vallen.