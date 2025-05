Vader en zoon samen in ELE Rally: als concurrenten van elkaar

De ELE Rally wordt dit jaar voor de zestigste keer gehouden. Opvallende deelnemers zijn Leo Kurstjens (56) en zijn zoon Wout (21) uit Esch. Ze kruipen allebei achter het stuur van een rallyauto. Deze vrijdag en zaterdag telt de familieband even niet en zijn ze concurrenten: "We willen van elkaar winnen.”

Het wordt de tweede keer dat vader en zoon Kurstjens tegen elkaar rijden. Begin april deden ze mee aan de Zuiderzee Rally, waarbij Leo een plekje hoger eindigde dan Wout. Extra bijzonder is dat Leo navigator Theo Dijkmans uit Leende naast zich heeft zitten, terwijl Wout als navigator Max heeft, de zoon van Theo. “Het was vet om te mogen debuteren, we kregen veel leuke reacties", blikt Wout terug op zijn eerste rally. "Jammer genoeg werden we nog ingehaald door de vaders."

Voor allebei de teams was finishen in de Zuiderzee Rally belangrijker dan de uitslag. "Maar tijdens de ELE Rally is het serieus”, gaat Wout verder. De naam van zijn vader, Leo Kurstjens, is vooral bekend in de kartwereld. Jarenlang stond hij aan de start van de grootste toernooien ter wereld. Hij koos daarna voor de autorace, maar na een jaar of acht vond hij dat niet leuk meer.

“Je rijdt maar een uurtje per dag, dat schoot niet op", legt Leo uit. "Bovendien was het wereldje veel minder gezellig dan bij het karten. Ik koos daarna voor de superkart, nadat ik die op het circuit van Assen zag. Je kunt snelheden halen van 240 kilometer per uur. De snelheidsbeleving ligt veel hoger dan in de auto.”