Deze voetbaltribune kijkt al 15 jaar uit over een overwoekerde vlakte

Voetbalclub S.V. Tongelre uit Eindhoven heeft al vijftien jaar een overdekte tribune zonder voetbalveld. Het veld zou er komen, maar de komst wordt steeds uitgesteld. Tot groot ongenoegen van de club. Het uitzicht vanaf de stoeltjes is een waar oerwoud van onkruid en struiken. "Het is een triest uitzicht", zegt voorzitter Joost Dorr. Deze soap sleept al jaren, kent vele afleveringen en het eindresultaat is dat het veld er nog steeds niet is.

Voorzitter Dorr haalt de sleutel van het hek en gaat de trap op naar boven, op weg naar de spooktribune. Boven aangekomen zie je vele grijze stoeltjes die onder de viezigheid en vogelpoep zitten. Al 15 jaar kijk je hier naar een overwoekerde vlakte. De bedoeling was om het 'oerwoud' dit voorjaar weg te halen, maar de club zit het niet mee. Alles moest van de ecoloog blijven staan, omdat het het broedseizoen is. De voorzitter houdt even stil en zegt dan: "Je hoort de vogeltjes. Er mag niks gebeuren."

De club zat eerst midden in Tongelre. In 2010 verhuisde ze hoopvol naar de rand van de wijk. "We gingen naar dit nieuwe sportpark en hier zou een prachtig nieuw hoofdveld worden aangelegd." Maar het liep anders. De woningen die er in de buurt van het sportpark zouden komen, werden door de huizencrisis uitgesteld. "Er kwamen minder jonge spelertjes bij. We waren ook niet aantrekkelijk voor kinderen om hier te voetballen. We lagen echt in een soort braakliggende wildernis." De inkomsten vielen tegen en zo kreeg de voetbalclub een flinke schuld bij de gemeente die het complex aan de club verhuurt. In 2022 was er ineens weer hoop. De gemeente wilde wel helpen en stelde een paar voorwaarden. Als ze daaraan zouden voldoen, kon het veld bij de tribune er komen.

De club moest groeien. Dat lukte, zeker nu er al zoveel is gebouwd na de huizencrisis. Met 23 jeugdteams begint het zeker op de zaterdag te knellen om die allemaal in te passen. "Op het dieptepunt in 2018 hadden wij nog iets meer dan tweehonderd leden. En inmiddels overstijgen we de zeshonderd."

Voorzitter Joost Dorr vindt het frustrerend verlopen (foto: Rogier van Son).

Ook moest de club de schuld afbetalen. Met de ruimhartige hulp van de gemeente lukte dat. Toch ligt het veld er nog steeds niet. De club heeft de pech dat het bestemmingsplan in de buurt van het sportpark is aangepast. "Oorspronkelijk waren er 280 huizen gepland. Door nieuwe inzichten hebben ze dat bestemmingsplan aangepast met andere woonvormen. We begrijpen dat allemaal, maar de club moet en wil verder, maar we kunnen niet verder. De diverse bezwaarprocedures houden de aanleg van ons nieuwe veld nu tegen."

"Ik ben ervan overtuigd dat het veld er gaat komen."

Hoe lang ze het nog redden met twee velden, is maar de vraag. "We zijn bezig met de planning voor het volgende seizoen. We denken dat we het met veel passen en meten nog een seizoen kunnen volhouden." Vijftien jaar wachten is lang. "Het is een enorme frustratie. Bij de gemeente komt college op college aan de macht. Iedere keer moeten we weer onze casus bepleiten en laten zien wat we hier aan het doen zijn."

De plek waar het voetbalveld zou moeten liggen (foto: Rogier van Son).

Toch verwacht Dorr nog steeds dat het veld er komt. "Ik ben ervan overtuigd dat het veld er gaat komen. De club leeft, de club groeit en bloeit. En we staan nog steeds in dat bestemmingsplan. Ik ben een optimist, dus ik houd vertrouwen." Maar hij beseft wel dat de club een lange adem moet hebben. "Gezien de bezwaren die er lopen. Die kunnen tot aan de Raad van State gerekt worden. Maar ik heb goede hoop dat de gemeente zijn belofte na gaat komen."

Reactie van de gemeente Het derde veld zou er komen als de club de schuld weg zou werken en zou groeien. "Aan de inhoudelijke voorwaarden is voldaan om een derde veld aan te leggen", laat een woordvoerder van de gemeente weten. Eerst moet het bestemmingsplan erdoor zijn. "Het bestemmingsplan is in december 2023 ter inzage gelegd. Tegen het plan zijn zienswijzen ingediend. Deze worden zorgvuldig behandeld. Enkele zienswijzen vergen nadere onderzoeken, waardoor de bestemmingsplanprocedure langer duurt."