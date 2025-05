A59-plan bijna twee keer zo duur, provincie wil extra steun van Den Haag

De provincie gaat het Rijk extra geld vragen voor de aanpak van de snelweg A59. Provinciale Staten hebben het college daar vrijdag toe opgeroepen. De kosten van het project zijn met 98 miljoen euro opgelopen naar ongeveer 220 miljoen. De rekening dreigt een financiële strop te worden voor de provincie en de gemeenten Heusden en Waalwijk.

De Brabantse politiek stelde het plan voor de zogeheten Oostelijke Langstraat al in 2018 vast. Na rechtszaken van omwonenden en milieuorganisaties oordeelde de Raad van State in januari dit jaar dat de plannen nu wel in orde zijn. Die plannen houden in dat vier van de negen op- en afritten van de A59 verdwijnen. De provincie wil er natuur, water en plekken voor recreatie aanleggen en er moeten een snelfietsroute en twee ecologische verbindingszones komen.