Jongen in knie gestoken in steegje, politie zoekt tiener

Een licht getinte jongen van 14 of 15 jaar oud wordt gezocht vanwege een steekpartij, meldt de politie vrijdag. Hij wordt ervan verdacht zondagmiddag een minderjarige jongen meerdere keren in zijn knie te hebben gestoken in een steegje bij het Mgr. Nolensplein en de Colijnstraat in Breda.

De verdachte is 1,80 meter lang en heeft gemillimeterd zwart haar. Op het moment van de steekpartij droeg hij een zwarte jas van het merk Under Armour en een spijkerbroek.

Ruzie

Het slachtoffer moest zich in het ziekenhuis laten behandelen aan zijn verwondingen. De politie laat weten dat voorafgaand aan de steekpartij meerdere mensen op straat ruzie met elkaar hadden. Buurtbewoners zeiden eerder al dat er meerdere jongeren met messen liepen te zwaaien in de omgeving.