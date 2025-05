Doodstraf voor anale seks, wandeling met LHBTQIA+-verhalen van vroeger

De doodstraf voor anale seks. Het overkwam de Bredase stadsschilder Charles de Lasco (48), vader van vier kinderen, in 1639. Deze seksuele handeling was toen ten strengste verboden. Het is één van de verhalen van LHBTQIA+'ers van toen en nu, die sinds vrijdag centraal staan in een wandeling door Breda.

De Bredaase LHBTQIA+-geschiedenis gaat zo'n vijf eeuwen terug. Destijds werd gesproken over 'sodomie': seks die niet tot nageslacht kon leiden. Zelfs op masturberen stond de doodstraf. De Eindhovense cultureel antropoloog Luc Brants spitte, in opdracht van LHBTQIA+-belangenorganisatie COC Tilburg-Breda, het stadsarchief door. Eerder nam hij de queergeschiedenis van Eindhoven en Tilburg onder de loep. De verhalen staan in het boek ‘Vijf eeuwen queer Breda: van eenling naar community’, dat op de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie, Transfobie en Interseksefobie is gepresenteerd. Sinds vrijdag kan er een bijbehorende wandeling gelopen worden. Het boek en de wandeling staan stil bij de periode van 'sodomie'. Stadsschilder Charles de Lasco wordt in 1639 veroordeeld vanwege anale seks. Dat is dan ten strengste verboden. Hij is de enige in Breda die er ooit voor is veroordeeld.

"Net als in andere delen van Brabant, was homoseksualiteit een groot taboe."

Er is weinig bekend over hem. "Net als in andere delen van Brabant was homoseksualiteit een groot taboe", zegt Brants. Alle processtukken rond De Lasco werden daarom vernietigd. Drie eeuwen later werd het vonnis teruggevonden.

De queerwandeling van COC Tilburg-Breda trekt door de binnenstad van Breda (foto: Niek de Bruijn)

Vermoedelijk had De Lasco homoseks, maar dat is nooit bewezen. Zijn onbekende bedpartner kan ook zijn eigen vrouw zijn geweest, die anale seks zou gebruiken als anticonceptie. Het oudere echtpaar had al twee nakomertjes. Maar de regels schreven voor dat ‘er niet meer lust aan te pas mocht komen dan voor de bevruchting strikt noodzakelijk was’, zo blijkt uit documenten uit het stadsarchief. Anale seks was dus uit den boze. Vastgebonden aan een paal werd De Lasco met een lus om zijn nek gewurgd op het stedelijk galgenveld. Normaal kregen alleen vrouwelijke misdadigers die straf. Zij werden niet opgehangen, want dan kon het publiek onder hun rok kijken. Doordat De Lasco's mannelijkheid in twijfel werd getrokken, werd hij als vrouw geëxecuteerd. Het is één van de verhalen die wordt besproken in Brants' boek, waar sinds vrijdag een wandeling bij is. Die leidt onder meer langs de KMA, een vroegere broedplek voor mannenprostitutie.

"Rondom de KMA werden veel mannen afgewerkt."