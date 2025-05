Werkzaamheden op de weg, deze snelwegen zijn dit weekend dicht

Automobilisten die dit weekend de weg opgaat, krijgen te maken met wegwerkzaamheden. Zo zijn delen van de A58 en de A27 het hele weekend afgesloten. Ook de Haringvlietbrug (A29) is vrijdagavond dicht.

Op vrijdagavond beginnen de werkzaamheden op de weg. De Haringvlietbrug (A29) is vanaf acht uur 's avonds tot middernacht gesloten voor onderzoek. De brug kampt sinds een paar weken met verschillende storingen, Rijkswaterstaat doet onderzoek naar de oorzaken. Fietsers en voetgangers mogen wel over de brug, maar kunnen wel rekenen op een mogelijke vertraging van een half uur.

Het verkeer wordt tijdens de afsluiting van de brug omgeleid via de N271, de A15, de A16, de A17 en de A59. De scheepvaart kan omvaren via de Oude Maas en de Dordtse Kil.

Daarnaast zijn er werkzaamheden op de A58 in de richting van Breda. Tussen knooppunt De Baars en afrit Tilburg-Reeshof is de weg gesloten vanaf vrijdagavond negen uur tot maandagochtend vijf uur en moeten automobilisten omrijden.

Weggebruikers vanuit Den Bosch worden via de A59 en de A27 omgeleid richting Breda, verkeer uit Eindhoven kan omrijden via de A2, de A59 en de A27.



A27 dicht

Wie vanaf onze provincie richting de Randstad gaat, krijgt dit weekend te maken met afsluitingen op de A27. Tussen Gorinchem en knooppunt Everdingen in de richting van Utrecht is de snelweg het hele weekend gesloten. Richting Breda is de weg in de avonden vanaf tien uur dicht.

Overdag wordt het verkeer richting Utrecht omgeleid via de A15 en de A2, in de nacht geldt deze route ook voor het verkeer richting Breda.