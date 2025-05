Nachtbussen keren mogelijk terug, provincie onderzoekt proef

Provinciale Staten willen een proef met nachtelijk openbaar vervoer optuigen. Een voorstel daarover van D66 werd vrijdag aangenomen. Onder jongeren is veel behoefte aan nachtbussen in studentensteden en uitgaansgebieden, meent die partij.

Het college moet nu met vervoerders en gemeenten in gesprek om te kijken waar een experiment met nachtbussen haalbaar en wenselijk is.

Overtuigen

Indiener Floris Stoot (D66) moest enige moeite doen om andere partijen te overtuigen. Zo vroegen onder meer de VVD en 50PLUS zich af of jongeren wel echt op nachtelijk OV zitten te wachten. "Ze delen een Uber, nemen een taxi of wijzen iemand aan als Bob", zei Petra Lepolder van de VVD.

"Als je op een middelbare school aan jongeren vraagt wat ze het liefste willen, wat denkt D66 dan dat het antwoord is", vroeg Jan-Frans Brouwers namens 50PLUS. "Het antwoord is dan niet 'een nachtbus', maar McDonalds."

Tekort aan chauffeurs

De SP was ook kritisch op het voorstel. “We zijn nog steeds bezig om lijnen volledig te bezetten”, zei Oscar van Raak. “Wil D66 nu dat we schaarse buschauffeurs ook in de nacht in gaan zetten?” De partijen stemden uiteindelijk voor het voorstel, omdat onderdeel van het onderzoek is dat de dienstregeling overdag er niet onder mag lijden.

Volgens D66 zijn er tekenen dat het aantal buschauffeurs toeneemt, waardoor er nu ruimte is voor het onderzoek. Voor de partij zou het een ideale inzet zijn van studenten die opgeleid zijn tot buschauffeur. Het is de wens van de Staten dat het experiment in de zomer wordt opgezet, als de nieuwe periode voor openbaar vervoer in West-Brabant start. Eind dit jaar moet het college over de resultaten rapporteren.