Festival komt met statement tegen omstreden nieuwe eigenaar

Technofestival Awakenings, dat jaarlijks duizenden bezoekers naar Hilvarenbeek trekt, ligt onder vuur. Nieuwe eigenaar is het omstreden Amerikaans investeringsbedrijf KKR. Dat investeert in defensiebedrijven en Israëlische techbedrijven. En dat ligt gevoelig door de oorlog in Gaza. Verschillende artiesten zeggen festivals af. Awakenings komt nu met een statement.

KKR betaalde in oktober 2024 1,3 miljard euro voor Superstruct, dat eigenaar is van ruim tachtig festivals wereldwijd, waaronder Awakenings, Zwarte Cross en het Hongaarse Sziget. Het Britse festival Boiler Room distantieerde zich publiekelijk van KKR, waarna minstens 15 artiesten hun optredens annuleerden.

Het personeel van Awakenings spreekt in een open brief openlijk over de worsteling die achter de schermen gaande is. "We maakten geen deel uit van de eigendomsbeslissingen", schrijven ze. "Maar dat bekent niet dat we losstaan van wat er gebeurt."

Onethisch

Het team laat weten dat stil zijn geen optie is. "Wat er in de wereld gebeurt, vraagt om actie, niet alleen woorden. Iets reëels, iets tastbaars. We zijn fel tegen onethische investering in bedrijven die medeplichtig zijn aan deze genocide."

Als symbolische stap maakt Awakenings bekend dat 50 procent van de bijdragen van de gastenlijst dit jaar wordt gedoneerd aan Oxfam Novib, voor hulp in Gaza. "Het is een kleine stap, maar het betekent iets voor ons."

KKR is een van de vijf grootste private-equitybedrijven ter wereld. Het bedrijf staat bekend om de harde saneringen waarbij personeel wordt vervangen en de bedrijven uit zicht verdwijnen. Bij de festivals wordt nu gevreesd voor stijgende prijzen of meer reclame.