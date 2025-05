Geen finale voor FC Den Bosch bij play-offs, supporters op de vuist

FC Den Bosch staat niet in de finale van de play-offs voor promotie naar de eredivisie. Het elftal van trainer Ulrich Landvreugd ging in Velsen onderuit na de verlenging tegen Telstar: 2-1. De sfeer in het stadion is grimmig, supporters zijn het veld op gekomen en gaan met elkaar op de vuist.

Telstar en FC Den Bosch streden vrijdagavond in Velsen voor een plek in de finale van de play-offs, voor promotie naar de Eredivisie. Het eerste duel tussen beide clubs eindigde dinsdag in Den Bosch in 0-0.

Bosschenaar Teun van Grunsven opende vrijdagavond de score, maar zag Youssef El Kachati de gelijkmaker noteren. Daarna maakte Danny Bakker in de 109e minuut het winnende doelpunt. Daarmee gaat FC Den Bosch niet meer naar de finale van de play-offs en is de kans op een plek in de Eredivisie voor komend seizoen aan ze voorbij gegaan. Opstootjes op de vuist

Na afloop van de wedstrijd renden fans van Telstar het veld op om de finaleplaats te vieren. Supporters van Den Bosch betraden het veld eveneens, waarna het tot opstootjes kwam. De politie en stewards grepen daarna in.