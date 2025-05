Willem II-supporter gooit glazen fles naar gepensioneerde buschauffeur

Een 27-jarige Tilburger is woensdag aangehouden omdat hij een glazen fles naar het hoofd van een 63-jarige, gepensioneerde buschauffeur uit Wagenberg heeft gegooid. Daarbij liep het slachtoffer een hoofdwond op. Het gebeurde in Dordrecht, waar Willem II woensdag uit moest spelen in de play-offs.

Er mochten vier bussen met uitsupporters naar het stadion van FC Dordrecht, waar Willem II het woensdag opnam tegen de club uit de Keuken Kampioen Divisie. De teams strijden om een plekje in de Eredivisie en nemen het tegen elkaar op in de play-offs.