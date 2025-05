GLORY zonder Rico? Volgens deze kenners moet het roer om in kickboksland

Het experiment van kickboksorganisatie GLORY om voor de honderdste editie uit te breiden van één naar twee dagen is mislukt. Vorige week schrapte de organisatie een van de twee dagen van het evenement. Is het kickboksen nog wel populair bij toeschouwers en is het bijvoorbeeld tijd voor een opvolger van de al jaren ongeslagen Rico Verhoeven? We vragen het oud-wereldkampioenen in de sport Andy Souwer en Albert Kraus.

Dat Rico Verhoeven nog actief is, is volgens Andy Souwer (42) een geschenk voor het kickboksen. “Als vechter is hij best beperkt, maar met z’n discipline en uitstraling vertoont hij overmacht. Stel dat Rico stopt, dan vraag ik me eerlijk af wat er gebeurt met de populariteit van de sport. Er zijn in Nederland goede vechters met een eigen achterban, maar die hebben buitenlandse jongens minder. Diverse evenementen zijn al afgelast, zal dit vaker gaan gebeuren?”, vraagt hij zich hardop af. De Bosschenaar is kritisch op GLORY. Hij vindt dat er mensen bij de organisatie moeten komen die gepassioneerd zijn en verstand hebben van zaken. "Geen Amerikanen die instappen vanuit businessmodellen. Ik snap dat veel vechters voor GLORY willen vechten, het is een van de grootste kickboksorganisaties ter wereld. Maar veel jongens worden niet serieus genomen.”

Volgens Souwer gaat het te veel om alleen de cash cows, oftewel de vechters die de meeste aandacht krijgen. “Ik snap dat dat zo is, want het is een hiërarchisch gebeuren. Maar GLORY zou meer erkenning, geld en aandacht aan andere vechters moeten geven. Ze verdienen meer respect en moeten niet alleen opvulling zijn in voorpartijen.” GLORY zou een voorbeeld moeten nemen aan Japan, denkt Souwer. “Ik heb daar regelmatig gevochten, de mensen hadden er heel veel respect voor ons. Ze maakten ons groot op tv en lieten zien wie we als persoon zijn. Zo brachten ze in Japan het verhaal over mijn gehandicapte vader en dat ik voor hem vocht. Zo creëer je betrokkenheid. GLORY snapt niet dat vechten, en sporten in het algemeen, emotie is.”

Voormalig wereldkampioen Albert Kraus (44) heeft veel respect voor Rico Verhoeven. “Niemand heeft een betere carrière dan Rico. Hij is miljonair geworden, dat kan geen tweede kickbokser zeggen. Rico heeft alles bereikt, hij moet stoppen als kampioen. In Nederland kun je het nooit goed doen, mensen weten het altijd beter. Als hij wint, hadden mensen het verwacht en als hij verliest, schrijven ze hem af. Rico kan in een andere vijver gaan vissen, als acteur bijvoorbeeld. Er komt vanzelf een nieuwe kampioen, maar ik ben benieuwd hoe populair die jongen dan is.”

Albert en Gradus Kraus (foto: Leon Voskamp).