112-nieuws: Automobilist onder invloed racet over A59 • Fietser overleden bij aanrijding met vrachtwagen

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

06:06 Automobilist onder invloed racet over A59 Een automobilist onder invloed is vrijdagnacht aangehouden op de A59 bij Oss. Agenten zagen de bestuurder daar bijna vijftig kilometer per uur harder rijden dan de maximumsnelheid. Lees verder Foto: Instagram verkeerspolitie Oost-Brabant.

05:54 Fietser overleden bij aanrijding met vrachtwagen Een 73-jarige fietser uit Veldhoven is vrijdag om het leven gekomen in het Gelderse Beekbergen. Hij kwam in botsing met een vrachtwagen. Lees verder Archieffoto: Karin Kamp